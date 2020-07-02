АМКУ считает выплаты авиакомпании Мотор Сич незаконными и обязал их вернуть Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал недопустимой государственную помощь на сумму 9 млн грн, которую планировал предоставить компании "Мотор Сич".



Закарпатский областной совет для компенсации убытков за пассажирские перевозки по маршруту Киев-Ужгород-Киев.



Как указано в решении АМКУ, обнародованном на сайте комитета в среду, Закарпатский облсовет должен прекратить незаконную государственную помощь.



А в случае, если средства или их часть уже были переданы, обеспечить их возвращение в двухмесячный срок с даты официального обнародования решения АМКУ.



Возвращенные средства в шестимесячный срок должны быть перечислены в бюджет Закарпатского облсовета.



Кроме того отмечается, Закарпатский областной совет должен не позднее последнего дня двухмесячного срока сообщить комитету о принятых мерах, не позднее последнего дня шестимесячного срока обеспечить возвращение указанной помощи и предоставить надлежащие доказательства выполнения этого решения.



Помимо этого, комитет предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации Государственной авиационной службе Украины, согласно с которыми должен быть разработан нормативно-правовой акт, что будет устанавливать прозрачный и недискриминационный порядок отбора и определения авиаперевозчика для перевозок пассажиров на общественно-важной воздушной линии, а также условия таких перевозок. "Решение о финансировании убытков "Мотор Сич" стало финальной точкой в рамках рассмотрения многоуровневого дела о государственной поддержке ужгородского аэропорта на общую сумму 34,3 млн грн", - отмечает АМКУ.



Комитет добавил, что также средства были выделены на финансирование инфраструктуры и оборудование для обеспечения управления воздушным движением, охрану правопорядка, обеспечение работы спасательной и пожарной служб и таможенного контроля, а также для повышения технико-экономических показателей аэропорта. По этим направлениям АМКУ принял позитивное решение.



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