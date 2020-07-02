Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине стартовало автоматическое начисление пенсий

02.07.20 13:05 , Nominal
печать
размер текста:

С 1 июля в Украине введено автоматическое назначение пенсий. Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда.

Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных. Услуга предоставляется онлайн с использованием квалифицированного электронной подписи (КЭП).

При этом пользователь, который не является пенсионером и который авторизовался на вебпортал Фонда с помощью КЭП:

заполняет атрибуты анкеты (заявление, общие данные, данные документа, удостоверяющего личность; адрес проживания и регистрации, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения); добавляет сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы)
подписывает анкету-заявление КЭП и направляет его в орган Фонда.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:38
Германия намерена завершить строительство Северного потока-2
13:36
В Китае упал экспорт нержавейки
13:19
Укрзализныця продолжает активно продавать лом
12:49
Беларусь победила коронавирус – Лукашенко
12:26
За первые полгода в общий фонд госбюджета привлечено займов на 259 млрд грн
12:03
Украина нарастила импорт газа почти на 25%
11:43
В первом полугодии украинские металлурги снизили выплавку стали на 7,6%
11:38
Украина отменила выпуск 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долл.
11:21
После отставки Смолия курс гривны пошел вниз
11:07
Квоты на импорт стали в Европу будут пересматриваться ежеквартально
10:55
Нацбанк должен сохранить независимость после отставки Смолия – МВФ
10:39
Недельное производство стали в США снизилось на треть
10:35
Саудиты грозят войной на нефтяном рынке
10:17
Posco купит у французской компании реверсивный стан холодной прокатки
09:45
US Steel возобновит работу домны на заводе Gary Works
09:26
Половине членов энергетического комитета ВР безразлична судьба шахтеров
09:12
Нацбанк заметил улучшение деловой активности в июне
08:50
Соглашение США-Мексика-Канада вступило в силу
08:04
Минторг США ввел единую пошлину на мексиканскую катанку
01.07.20
18:04
Даже на карантине украинцы исправно платят за коммуналку
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!