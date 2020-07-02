В Украине стартовало автоматическое начисление пенсий

С 1 июля в Украине введено автоматическое назначение пенсий. Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда.
Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных. Услуга предоставляется онлайн с использованием квалифицированного электронной подписи (КЭП).
При этом пользователь, который не является пенсионером и который авторизовался на вебпортал Фонда с помощью КЭП:
заполняет атрибуты анкеты (заявление, общие данные, данные документа, удостоверяющего личность; адрес проживания и регистрации, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения); добавляет сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы)
подписывает анкету-заявление КЭП и направляет его в орган Фонда.