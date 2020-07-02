Беларусь победила коронавирус – Лукашенко Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что система здравоохранения страны справилась с нагрузкой на фоне пандемии. По мнению А.Лукашенко, Беларусь фактически одолела коронавирус. Об этом сообщает БелТА.



Глава Беларуси считает, что предпринятые правительством действия для недопущения распространения вируса были правильными. По его словам, Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость в борьбе с инфекцией.



"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", - заявил А.Лукашенко.



АЛукашенко ранее неоднократно приуменьшал угрозу от коронавируса.



В марте, когда в Беларуси было всего 153 зараженных, А.Лукашенко называл это пиком заболеваемости. К слову, спустя три месяца в Беларуси уже более 62 тыс. больных COVID-19.



А.Лукашенко также запомнился обещанием не допустить ни одной смерти в стране от коронавируса.



Кроме того, белорусский президент высказывался против общенационального карантина в стране и называл ношение масок в школах глупостью.



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