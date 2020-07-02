Европе предлагают обнулить пошлины на ввоз алюминия РУСАЛа

En+ Group предлагает ввести нулевой тариф на ввоз в страны Европы алюминия с низким углеродным следом. Об этом сообщил журналистам бывший министр энергетики иклимата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров компании лорд Грегори Баркер входе запуска программы En+ "Зеленое видение".

В Евросоюзе установлены пошлины на алюминий и алюминиевые сплавы в размере от 3% до 6%. По данным Баркера, в 2019 году объем потребления алюминия в Европе составил 7 млн тонн, из которых 6 млн тонн было импортировано.

Он отметил, что благодаря энергетическому сегменту группы, в который входят гидроэлектростанции, выбросы СО2 при производстве 1 тонны алюминия предприятиями En+ составляют 2,6 тонны. При этом при производстве тонны китайского алюминия (на него приходится 60% мировых поставок) выбросы СО2 составляют 16 тонн.

"Зеленое видение алюминия"— это позитивный ипрактический план действий поснижению выбросов углерода длянашей индустрии… От использования гидроэнергетики впроизводстве алюминия доинвестиций впередовые технологии сцелью трансформации энергоемкого процесса вбезуглеродный— En+ и РУСАЛ обладают достаточным авторитетом, чтобы показать пример наэтом пути",— добавил он.

Баркер добавил, что в настоящее время тариф на экспорт как низкоуглеродного, так и высокоуглеродного алюминия в Европу одинаковый, но сейчас идут активные переговоры о возможности его обнуления при ввозе в Европу алюминия с низким углеродным следом, но принятие соответствующего решения "займет некоторое время".

Глава совета директоров En+ также сообщил, что необходимо ввести понятие, которое закрепит параметры низкоуглеродного алюминия.



МинПром

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