За первые полгода в общий фонд госбюджета привлечено займов на 259 млрд грн За январь-июнь 2020 года займы в общий фонд государственного бюджета составили 259,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



"Фактические государственные займы в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2020 составили 259,5 млрд грн, или 99,9% от запланированных на этот период", - говорится в сообщении.



Отмечается, что всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 153,6 млрд грн (99,9% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте 61,7 млрд грн (1,6 млрд долл. США и 0,3 млрд евро).



Из внешних источников привлечено 105,8 млрд грн (100% от плана), в том числе 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых 1,350 млрд грн (50 млн долл. США) - средства займа МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".



Получены также 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) кредита МВФ по программе Stand-by 2020 и 15 млрд грн (500 млн евро) - это поступления средств в рамках займа по макрофинансовой помощи ЕС.



При этом платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2020 года составили 156,2 млрд грн (99,7% плана), платежи по обслуживанию - 61,4 млрд грн (89,7% плана).



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