Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина нарастила импорт газа почти на 25%

02.07.20 12:03 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

За первое полугодие 2020 года общий импорт природного газа из стран ЕС в Украину составили 7 млрд куб. м, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины сообщает БизнесЦензор.

Это также на 40% превышает средний показатель в 2016-2019 годах.

По оперативным данным, в июне 2020 году в Украину было импортировано 1,8 млрд куб. м природного газа. Это на 9% больше (на 154 млн куб. м) импортных объемы июня 2019. Вместе с тем, это на 36% (или 482 млн куб. м) больше, чем в мае 2020 года.

Всего за первые 6 месяцев 2020 года импорт из Словакии составил 3,9 млрд куб. м (+ 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - 2,2 млрд куб. м (+ 39%), из Польши - 0,9 млрд куб. м (+ 34%).

Указанные объемы импорта включают виртуальный реверс (backhaul), который впервые стал доступен с началом этого года: из Венгрии - 1,2 млрд куб. м и из Польши - 0,5 млрд куб. м.

С начала года 3,7 млрд куб. м импортируемых объемов, из которых 49% или 1,8 млрд куб. м поступили в режиме shorthaul, были направлены в подземные газохранилища для хранения на "таможенном складе".

"На сегодня голубое топливо поступают исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года", - сообщает Оператор ГТС Украины.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:38
Германия намерена завершить строительство Северного потока-2
13:36
В Китае упал экспорт нержавейки
13:19
Укрзализныця продолжает активно продавать лом
13:05
В Украине стартовало автоматическое начисление пенсий
12:49
Беларусь победила коронавирус – Лукашенко
12:26
За первые полгода в общий фонд госбюджета привлечено займов на 259 млрд грн
11:43
В первом полугодии украинские металлурги снизили выплавку стали на 7,6%
11:38
Украина отменила выпуск 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долл.
11:21
После отставки Смолия курс гривны пошел вниз
11:07
Квоты на импорт стали в Европу будут пересматриваться ежеквартально
10:55
Нацбанк должен сохранить независимость после отставки Смолия – МВФ
10:39
Недельное производство стали в США снизилось на треть
10:35
Саудиты грозят войной на нефтяном рынке
10:17
Posco купит у французской компании реверсивный стан холодной прокатки
09:45
US Steel возобновит работу домны на заводе Gary Works
09:26
Половине членов энергетического комитета ВР безразлична судьба шахтеров
09:12
Нацбанк заметил улучшение деловой активности в июне
08:50
Соглашение США-Мексика-Канада вступило в силу
08:04
Минторг США ввел единую пошлину на мексиканскую катанку
01.07.20
18:04
Даже на карантине украинцы исправно платят за коммуналку
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!