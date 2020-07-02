Украина нарастила импорт газа почти на 25% За первое полугодие 2020 года общий импорт природного газа из стран ЕС в Украину составили 7 млрд куб. м, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины сообщает БизнесЦензор.



Это также на 40% превышает средний показатель в 2016-2019 годах.



По оперативным данным, в июне 2020 году в Украину было импортировано 1,8 млрд куб. м природного газа. Это на 9% больше (на 154 млн куб. м) импортных объемы июня 2019. Вместе с тем, это на 36% (или 482 млн куб. м) больше, чем в мае 2020 года.



Всего за первые 6 месяцев 2020 года импорт из Словакии составил 3,9 млрд куб. м (+ 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - 2,2 млрд куб. м (+ 39%), из Польши - 0,9 млрд куб. м (+ 34%).



Указанные объемы импорта включают виртуальный реверс (backhaul), который впервые стал доступен с началом этого года: из Венгрии - 1,2 млрд куб. м и из Польши - 0,5 млрд куб. м.



С начала года 3,7 млрд куб. м импортируемых объемов, из которых 49% или 1,8 млрд куб. м поступили в режиме shorthaul, были направлены в подземные газохранилища для хранения на "таможенном складе".



"На сегодня голубое топливо поступают исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года", - сообщает Оператор ГТС Украины.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



