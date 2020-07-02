Украина отменила выпуск 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долл. Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долл. с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов в четверг.



Минфин пока не комментирует другие подробности, соответствующая информация будет обнародована позднее после согласования с юристами.



Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%. Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил 7,5 млрд долл.



Однако вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Украины заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - подчеркнул глава центробанка.



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