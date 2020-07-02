Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

После отставки Смолия курс гривны пошел вниз

02.07.20 11:21 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Курс гривни на межбанковском валютном рынке на открытии торгов в четверг упал до 27,125 грн/долл. с 26,870 грн/долл. по итогам предыдущего рабочего дня, сообщили дилеры коммерческих банков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По их данным, котировки нацвалюты на старте торгов составили 27,11-27,14 грн/долл.

Дилеры отметили, что Национальный банк Украины (НБУ) с начала сессии продал 100 млн долл., немного сбив панику, при этом спрос на валюту продолжает преобладать.

На наличном рынке утром 2 июля нацвалюта также снизилась до 26,74-27,01 грн/долл. (купля-продажа) с 26,64-27,85 грн/долл. накануне, а на "сером" рынке курс гривни составил 26,80-27,01 грн/долл.

Украинские банки в четверг утром также ослабили курс при онлайн-обмене, в том числе ПриватБанк – до 26,65-27,20 грн/долл., monobank – до 26,95-27,17 грн/долл. и Райффайзен Банк Аваль – до 26,60-27,12 грн/долл.

НБУ также снизил курс нацвалюты на 2 июля – до 26,7700 грн/долл. с 26,6676 грн/долл. накануне.

Как сообщалось, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:43
В первом полугодии украинские металлурги снизили выплавку стали на 7,6%
11:38
Украина отменила выпуск 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долл.
11:07
Квоты на импорт стали в Европу будут пересматриваться ежеквартально
10:55
Нацбанк должен сохранить независимость после отставки Смолия – МВФ
10:39
Недельное производство стали в США снизилось на треть
10:35
Саудиты грозят войной на нефтяном рынке
10:17
Posco купит у французской компании реверсивный стан холодной прокатки
09:45
US Steel возобновит работу домны на заводе Gary Works
09:26
Половине членов энергетического комитета ВР безразлична судьба шахтеров
09:12
Нацбанк заметил улучшение деловой активности в июне
08:50
Соглашение США-Мексика-Канада вступило в силу
08:04
Минторг США ввел единую пошлину на мексиканскую катанку
01.07.20
18:04
Даже на карантине украинцы исправно платят за коммуналку
17:47
Шахтеры просто хотят, чтобы у них покупали уголь
17:28
Зеленский передал на рассмотрение Рады закон об инвестнянях
17:07
Производители заготовки из СНГ ушли на рынок Ближнего Востока
16:52
Voestalpine выплатит дивиденды несмотря на кризис
16:27
Из фонда по борьбе с коронавирусом 35 млрд грн отдадут на ремонт дорог
16:05
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
15:57
Долгосрочные договоры помогут УЗ более выгодно договариваться с поставщиками
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!