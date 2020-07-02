После отставки Смолия курс гривны пошел вниз Курс гривни на межбанковском валютном рынке на открытии торгов в четверг упал до 27,125 грн/долл. с 26,870 грн/долл. по итогам предыдущего рабочего дня, сообщили дилеры коммерческих банков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



По их данным, котировки нацвалюты на старте торгов составили 27,11-27,14 грн/долл.



Дилеры отметили, что Национальный банк Украины (НБУ) с начала сессии продал 100 млн долл., немного сбив панику, при этом спрос на валюту продолжает преобладать.



На наличном рынке утром 2 июля нацвалюта также снизилась до 26,74-27,01 грн/долл. (купля-продажа) с 26,64-27,85 грн/долл. накануне, а на "сером" рынке курс гривни составил 26,80-27,01 грн/долл.



Украинские банки в четверг утром также ослабили курс при онлайн-обмене, в том числе ПриватБанк – до 26,65-27,20 грн/долл., monobank – до 26,95-27,17 грн/долл. и Райффайзен Банк Аваль – до 26,60-27,12 грн/долл.



НБУ также снизил курс нацвалюты на 2 июля – до 26,7700 грн/долл. с 26,6676 грн/долл. накануне.



Как сообщалось, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.



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