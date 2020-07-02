Квоты на импорт стали в Европу будут пересматриваться ежеквартально 30 июня Европейская Комиссия объявила об изменениях в своих квотах на импорт стали, которые вступили в силу с 1 июля 2020 г.



Все квоты для каждой страны теперь будут вводиться ежеквартально, а не ежегодно, чтобы избежать накопления в начале каждого периода, как это было ранее с арматурой в Турции до первого пересмотра гарантий.



"Эта корректировка обеспечит более стабильный поток импорта и минимизирует существующий очень высокий риск того, что оппортунистическое поведение экспортеров будет противоречить законным интересам других участников рынка в течение следующего периода мер - с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года", - отмечает ЕК.



Несмотря на слухи об изменениях, комиссия решила не прекращать перенос неиспользованных объемов в квартальных квотах с одного квартала на следующий.



Возможно, изменение с наиболее значительными последствиями связано с квотой на г/к рулон , которая до сих пор была единственной квотой без распределения по конкретной стране, а скорее с глобальным объемом, к которому имел доступ каждый экспортер. Это будет изменено в соответствии с остальными квотами на продукты - страны, которые поставили более 5% объема, импортируемого в 2015-17 годах, теперь будут иметь квоты для каждой страны. Когда они исчерпают свои собственные ограничения, их доступ к остаточной квоте будет ограничен 30%.



Комиссия также ввела три различных режима, чтобы избежать так называемого вытеснения традиционных торговых потоков, когда доступ к остаточной квоте открывается для всех стран, которые исчерпали свою собственную страновую квоту, и в результате были вытеснены более мелкие поставщики.



Первый режим не позволит получить дальнейший доступ к остаточным квотам в последнем квартале каждого периода для листов с покрытием, катанки, газовых труб и прутков холодного проката. Второй режим будет иметь ограниченный доступ к неиспользованным объемам для нержавеющих листов, сортового проката, арматурных стержней, нержавеющих стержней, нержавеющей катанки, полых секций, нержавеющих труб и стальных труб и проволоки. Третий режим будет применяться ко всем другим продуктам и не изменится, предоставляя неограниченный доступ к квотам для тех, у кого исчерпаны страновые ассигнования.



Существует четыре особых случая – г/к рулоны, оцинкованные рулоны, сварные трубы большого размера из третьих стран и нержавеющие листы и полосы. Как упоминалось ранее, у г/к рулонов будет ограничение в 30% на использование остаточной квоты в любой стране, но также будет и у оцинкованных рулонов с автоматическим уравновешиванием, подпадающих под категорию 4B. Комиссия решила не вводить пункт о конечном использовании в квоте 4В, так как он был бесполезен, когда он действовал в октябре-декабре 2019 года и январе-марте 2020 года.



Комиссия также пересмотрела свой исключенный список развивающихся стран. В настоящее время в Бразилии действуют меры в отношении листов из электростали, в Северной Македонии – сортовой прокат и профили, в Тунисе - листы с металлическим покрытием, в Турции - изделия из жести, в ОАЭ - для полых профилей, а во Вьетнаме - листы с органическим покрытием. В частности, Египет был добавлен в список стран, на которые не распространяются гарантии для г/к рулона.



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