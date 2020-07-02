Нацбанк должен сохранить независимость после отставки Смолия – МВФ Международный валютный фонд заявил, что Украина должна сохранить независимость центрального банка после отставки главы Нацбанка Украины Якова Смолия. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.



Я.Смолий неожиданно подал в отставку в среду вечером, сославшись на "систематическое политическое давление", которое мешало ему выполнять свои обязанности.



"Под его руководством Украина добилась важных успехов в достижении стабильности цен, наглядно демонстрируя, что независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политике", - заявил представитель МВФ в своем заявлении.



"Вот почему независимость НБУ находится в центре программы для Украины, поддерживаемой Фондом, и почему она должна поддерживаться при новом главе", - сообщает МВФ.



Как сообщалось, председатель Национального банка Украины Я.Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, заявив о политическом давлении.



"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я стремлюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать инстутициональные основы центрального банка в Украине", – заявил Я.Смолий.



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