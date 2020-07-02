Posco купит у французской компании реверсивный стан холодной прокатки Французский производитель металлургического оборудования Fives получил заказ от ведущей корейской металлургической корпорации Posco на поставку реверсивного стана холодной прокатки для производства высокопрочной стали GIGA для автомобильной промышленности.



Как отмечает Fives, заказанный корейцами стан типа DMS 20Hi обычно используется для прокатки нержавеющей стали или электротехнической стали. Ранее аналогичные агрегаты были установлены на заводах Posco по выпуску нержавеющего холоднокатаного проката в Корее, Вьетнаме и Турции.



Но сейчас Posco планирует получать на нем сталь с пределом прочности до 2000 МПа для автопрома. Причем, как отмечает корейская компания, несмотря на свои выдающиеся прочностные характеристики, этот материал обладает высокой формуемостью, что позволяет получать из него штампованные детали кузова автомобиля.



Производственная мощность стана составит 180 тыс. т в год. На нем будет выпускаться ультра-высокопрочный прокат шириной от 800 до 1600 мм и толщиной от 0,5 до 2,5 мм.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



