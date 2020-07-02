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US Steel возобновит работу домны на заводе Gary Works

02.07.20 09:45
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Как сообщает ArgusMedia, компания US Steel перезапустит доменную печь № 6 на своем сталелитейном заводе Gary Works в Индиане после праздничных выходных 4 июля, почти через два месяца после простоев, связанных с Covid-19.

В конце апреля доменная печь мощностью 1,36 млн. тонн в год простаивала как часть серии закрытий, начавшихся в марте, когда многие производители вынуждены были сократить объемы на фоне падения спроса.

Компания заявила, что перезапускает доменную печь, чтобы удовлетворить возросший спрос. Источники на рынке лома черных металлов заявили, что, хотя предложение лома возросло, спрос остался относительно неизменным, и многие ожидают, что цены на лом будут снижаться на 20-30 долл. за тонну в июле.

Решение US Steel было принято через несколько недель после того, как она возобновила работу своей доменной печи № 1 мощностью 1,5 млн.тонн в год на заводе Mon Valley к югу от Питтсбурга.

МинПром

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