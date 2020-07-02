Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Половине членов энергетического комитета ВР безразлична судьба шахтеров

02.07.20 09:26
печать
размер текста:

Половина членов энергетического комитета Верховной Рада, несмотря на протесты шахтеров, проголосовали за законопроект 3657-1 "О рынке электроэнергии" в котором отсутствует норма о запрете импорта электроэнергии. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.

Она напомнила, что вчера на рассмотрение комитета были вынесены два законопроекта "О рынке электроэнергии". Один правительственный 3657, второй – альтернативный 3657-1 авторства депутата Жупанина.

Кабминовский законопроект содержит норму о запрете импорта электроэнергии из стран, не входящих в Энергетическое сообщество (то, чего требуют шахтеры). В проекте Жупанина эта норма отсутствует. Нардеп напомнила, что энергетический кризис в Украине возник как раз благодаря импорту электроэнергии (знаменитая "правка Геруса").

"Ровно половина членов комитета, несмотря на протесты шахтеров, проголосовали за законопроект Жупанина. Цензурных слов по этому поводу у меня нет. Таким образом, решение этого вопроса будет зависеть от воли депутатов в сессионном зале. Вот и посмотрим, кто в парламенте – за украинских шахтеров, а кто за иностранных. Посмотрим пофамильно и обязательно расскажем", - заявила народный депутат.

Как сообщалось, ранее в Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров. Горняки требуют погашения долгов по зарплате, запретить импорт угля газовых марок из России и Беларуси, также возобновить работу блоков ТЭС, которые в прошлые годы перевели с антрацита на газовый уголь. Одним из требований шахтеров является увольнение главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:39
Недельное производство стали в США снизилось на треть
10:35
Саудиты грозят войной на нефтяном рынке
10:17
Posco купит у французской компании реверсивный стан холодной прокатки
09:45
US Steel возобновит работу домны на заводе Gary Works
09:12
Нацбанк заметил улучшение деловой активности в июне
08:50
Соглашение США-Мексика-Канада вступило в силу
08:04
Минторг США ввел единую пошлину на мексиканскую катанку
01.07.20
18:04
Даже на карантине украинцы исправно платят за коммуналку
17:47
Шахтеры просто хотят, чтобы у них покупали уголь
17:28
Зеленский передал на рассмотрение Рады закон об инвестнянях
17:07
Производители заготовки из СНГ ушли на рынок Ближнего Востока
16:52
Voestalpine выплатит дивиденды несмотря на кризис
16:27
Из фонда по борьбе с коронавирусом 35 млрд грн отдадут на ремонт дорог
16:05
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
15:57
Долгосрочные договоры помогут УЗ более выгодно договариваться с поставщиками
15:45
Минэнерго заявило, что погасило все долги перед шахтерами
15:27
Hyundai Steel ускорит разработку высокопрочной стали для автопрома
15:21
Рыночные цены на газ для населения пока отложили
15:06
Меркель заявила, что Северный поток-2 должен быть достроен
14:54
В первом полугодии транзит газа через Украину снизился на 45%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!