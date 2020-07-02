Половине членов энергетического комитета ВР безразлична судьба шахтеров Половина членов энергетического комитета Верховной Рада, несмотря на протесты шахтеров, проголосовали за законопроект 3657-1 "О рынке электроэнергии" в котором отсутствует норма о запрете импорта электроэнергии. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.



Она напомнила, что вчера на рассмотрение комитета были вынесены два законопроекта "О рынке электроэнергии". Один правительственный 3657, второй – альтернативный 3657-1 авторства депутата Жупанина.



Кабминовский законопроект содержит норму о запрете импорта электроэнергии из стран, не входящих в Энергетическое сообщество (то, чего требуют шахтеры). В проекте Жупанина эта норма отсутствует. Нардеп напомнила, что энергетический кризис в Украине возник как раз благодаря импорту электроэнергии (знаменитая "правка Геруса").



"Ровно половина членов комитета, несмотря на протесты шахтеров, проголосовали за законопроект Жупанина. Цензурных слов по этому поводу у меня нет. Таким образом, решение этого вопроса будет зависеть от воли депутатов в сессионном зале. Вот и посмотрим, кто в парламенте – за украинских шахтеров, а кто за иностранных. Посмотрим пофамильно и обязательно расскажем", - заявила народный депутат.



Как сообщалось, ранее в Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров. Горняки требуют погашения долгов по зарплате, запретить импорт угля газовых марок из России и Беларуси, также возобновить работу блоков ТЭС, которые в прошлые годы перевели с антрацита на газовый уголь. Одним из требований шахтеров является увольнение главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса.



МинПром



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