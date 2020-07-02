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Соглашение США-Мексика-Канада вступило в силу

02.07.20 08:50 , Интерфакс-Украина
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Трехсторонний договор о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA) вступает в силу в среду, 1 июля, сообщает Белый дом.

"Сегодня вступит в силу соглашение США-Мексика-Канада (USMCA). Благодаря смелому руководству президента Трампа соглашение будет означать более сильный экономический рост, больше рабочих мест для американских рабочих и более справедливую торговлю для нашей страны", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что благодаря новому соглашению, пришедшему на смену Североамериканскому договору о свободной торговле (NAFTA), американские фермеры получат больше возможностей для экспорта своих товаров. USMCA также укрепит американское производство.

"USMCA - справедливое соглашение для американских рабочих, которое окончательно переносит наши торговые отношения с Канадой и Мексикой в 21-й век", - говорится в заявлении.

Новый торговый договор между Мексикой, США и Канадой приходит на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Это было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, считающего, что NAFTA приносит существенно больше выгоды Мексике и Канаде, нежели его стране.

Новый договор предусматривает меры, стимулирующие производство странами на своей территории автотранспорта. США добились большего доступа для своей молочной продукции на канадский рынок. Вводятся дополнительные правила, касающиеся защиты окружающей среды и защиты прав трудящихся. Обновлен механизм по защите интеллектуальной собственности. Механизм решения спорных торговых вопросов, как отмечают американские СМИ, похож на тот, который был предусмотрен еще NAFTA.

МинПром

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