Минторг США ввел единую пошлину на мексиканскую катанку Министерство торговли США завершило повторное расследование по импорту из Мексики катанки из углеродистой и некоторых марок легированной стали.



Согласно данным Министерства, в период с 1 октября 2017 г. по 30 сентября 2018 г., в отношении которого проводилось расследование, мексиканские компании продолжали поставки катанки в США по демпинговым ценам.



Вследствие этого действие антидемпинговой пошлины на мексиканскую катанку решено продлить. Однако если ранее для различных компаний из этой страны действовали ставки от 3,94 до 40,52%, то сейчас все они приведены к одному знаменателю на уровне 13,68%.



По статистике Министерства торговли США, в 2019 г. в страну поступило немногим менее 14 тыс. т катанки из Мексики, а за первые четыре месяца 2020 г. - 11 тыс. т. По итогам января-апреля текущего года доля Мексики в американском импорте катанки составила около 4,8%, что является максимальным показателем, как минимум, с 2012 г.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



