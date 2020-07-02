Минторг США ввел единую пошлину на мексиканскую катанку

Министерство торговли США завершило повторное расследование по импорту из Мексики катанки из углеродистой и некоторых марок легированной стали.
Согласно данным Министерства, в период с 1 октября 2017 г. по 30 сентября 2018 г., в отношении которого проводилось расследование, мексиканские компании продолжали поставки катанки в США по демпинговым ценам.
Вследствие этого действие антидемпинговой пошлины на мексиканскую катанку решено продлить. Однако если ранее для различных компаний из этой страны действовали ставки от 3,94 до 40,52%, то сейчас все они приведены к одному знаменателю на уровне 13,68%.
По статистике Министерства торговли США, в 2019 г. в страну поступило немногим менее 14 тыс. т катанки из Мексики, а за первые четыре месяца 2020 г. - 11 тыс. т. По итогам января-апреля текущего года доля Мексики в американском импорте катанки составила около 4,8%, что является максимальным показателем, как минимум, с 2012 г.