Шахтеры просто хотят, чтобы у них покупали уголь

Шахтеры, которые вышли на акции протестов, требуют не только погашения долгов, но и исполнения топливного баланса в части сбыта угля. Об этом на брифинге сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, сообщает Укринформ.



"На митинги вышли не только из-за наличия задолженности. Это не главная причина. Сегодня на митингах есть предприятия, находящиеся в частной собственности или в аренде. Они требуют, чтобы выполнялся топливный баланс гарантированного сбыта угля. А государственные предприятия имеют сбыт угля на госкомпаниях ПАО "Центрэнерго", ряд ТЭЦ", - рассказала и.о. министра.



Она подчеркнула, что у бюджета вообще нет долгов перед шахтерами.



"Все средства, которые должны быть выплачены из бюджета, поступили на платежные карточки шахтеров. Есть небольшая задолженность, которая будет погашаться за счет хозяйственной деятельности предприятий", - отметила О.Буславец.



По ее мнению, важно обеспечить сбыт угля, чтобы шахтеры вовремя получали заработную плату. Для этого правительство уже запретило использовать для производства электроэнергии и тепла на ТЭС и ТЭЦ природный газ.



"Решение касается приоритетной диспетчеризации системным оператором блоков, работающих на отечественном угле. Именно это решение должно обеспечить максимальный сбыт отечественного угля", - добавила чиновник.



О.Буславец напомнила, что для выплаты долгов по заработной плате перед шахтерами государственным угледобывающим предприятиям перечислено 339 млн грн. 26 июня Минфин, по предложению Минэнерго, совершил приближение бюджетных ассигнований по программе "Реструктуризация угольной отрасли" с ноября – декабря на июнь.



МинПром

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