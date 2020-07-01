Шахтеры просто хотят, чтобы у них покупали уголь

Шахтеры, которые вышли на акции протестов, требуют не только погашения долгов, но и исполнения топливного баланса в части сбыта угля. Об этом на брифинге сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, сообщает Укринформ.
"На митинги вышли не только из-за наличия задолженности. Это не главная причина. Сегодня на митингах есть предприятия, находящиеся в частной собственности или в аренде. Они требуют, чтобы выполнялся топливный баланс гарантированного сбыта угля. А государственные предприятия имеют сбыт угля на госкомпаниях ПАО "Центрэнерго", ряд ТЭЦ", - рассказала и.о. министра.
Она подчеркнула, что у бюджета вообще нет долгов перед шахтерами.
"Все средства, которые должны быть выплачены из бюджета, поступили на платежные карточки шахтеров. Есть небольшая задолженность, которая будет погашаться за счет хозяйственной деятельности предприятий", - отметила О.Буславец.
По ее мнению, важно обеспечить сбыт угля, чтобы шахтеры вовремя получали заработную плату. Для этого правительство уже запретило использовать для производства электроэнергии и тепла на ТЭС и ТЭЦ природный газ.
"Решение касается приоритетной диспетчеризации системным оператором блоков, работающих на отечественном угле. Именно это решение должно обеспечить максимальный сбыт отечественного угля", - добавила чиновник.