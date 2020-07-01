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Даже на карантине украинцы исправно платят за коммуналку

01.07.20 18:04 , Интерфакс Украина
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Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в мае 2020 года сократилась на 5,6% к апрелю и составила 54,1 млрд грн (без учета электроэнергии). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В целом в мае украинцы уплатили за жилкомуслуги 11,9 млрд грн, что составило 137,5% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,8 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в мае-2020 зафиксирован в Черкасской (175,1% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Тернопольской (164,3%) и Полтавской (160,5%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Волынской, Одесской, Винницкой областях и в Киеве (108-129% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 17,5 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 269,4 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 144,6 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

МинПром

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