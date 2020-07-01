Производители заготовки из СНГ ушли на рынок Ближнего Востока Производители заготовки из стран СНГ недавно перенаправили поставки на рынок Ближнего Востока, так как в Азии была низкая покупательская способность, сообщает Yieh.com.



Из-за проливных дождей и возобновления новой эпидемии коронавируса спрос на рынке Китая был ослаблен. Неудивительно, что страны СНГ вышли из азиатского рынка.



Кроме того, увеличение транспортных расходов стало одной из причин, вызвавших сокращение экспорта в Китай. Производители заготовок в СНГ теперь могут уделять больше внимания рынку на Ближнем Востоке, поскольку спрос на Ближнем Востоке постепенно восстанавливается.



Превентивная блокада давно ограничивала спрос в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, и на самом деле покупатели ждали пополнения запасов, и поэтому участники рынка ожидали, что спрос на импортные заготовки на Ближнем Востоке очень скоро возрастет.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



