Производители заготовки из СНГ ушли на рынок Ближнего Востока

Производители заготовки из стран СНГ недавно перенаправили поставки на рынок Ближнего Востока, так как в Азии была низкая покупательская способность, сообщает Yieh.com.
Из-за проливных дождей и возобновления новой эпидемии коронавируса спрос на рынке Китая был ослаблен. Неудивительно, что страны СНГ вышли из азиатского рынка.
Кроме того, увеличение транспортных расходов стало одной из причин, вызвавших сокращение экспорта в Китай. Производители заготовок в СНГ теперь могут уделять больше внимания рынку на Ближнем Востоке, поскольку спрос на Ближнем Востоке постепенно восстанавливается.
Превентивная блокада давно ограничивала спрос в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, и на самом деле покупатели ждали пополнения запасов, и поэтому участники рынка ожидали, что спрос на импортные заготовки на Ближнем Востоке очень скоро возрастет.