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Производители заготовки из СНГ ушли на рынок Ближнего Востока

01.07.20 17:07 , МеталлТорг ру
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Производители заготовки из стран СНГ недавно перенаправили поставки на рынок Ближнего Востока, так как в Азии была низкая покупательская способность, сообщает Yieh.com.

Из-за проливных дождей и возобновления новой эпидемии коронавируса спрос на рынке Китая был ослаблен. Неудивительно, что страны СНГ вышли из азиатского рынка.

Кроме того, увеличение транспортных расходов стало одной из причин, вызвавших сокращение экспорта в Китай. Производители заготовок в СНГ теперь могут уделять больше внимания рынку на Ближнем Востоке, поскольку спрос на Ближнем Востоке постепенно восстанавливается.

Превентивная блокада давно ограничивала спрос в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, и на самом деле покупатели ждали пополнения запасов, и поэтому участники рынка ожидали, что спрос на импортные заготовки на Ближнем Востоке очень скоро возрастет.

МинПром

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