Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Voestalpine выплатит дивиденды несмотря на кризис

01.07.20 16:52 , Металлургпром
печать
размер текста:

На общем собрании акционеров австрийской металлургической компании Voestalpine было принято решение о выплате дивидендов в размере 0,20 евро на акцию за 2019/20 финансовый год (по сравнению с 1,10 евро на акцию годом ранее). В этом году общее собрание акционеров, которое проводилось практически без физического присутствия акционеров из-за коронавируса.

Voestalpine выплачивает дивиденды своим акционерам каждый год с момента эмиссии акций в 1995 году. В общем акционерам было выплачено 3,1 миллиарда евро (включая выплату дивидендов в этом году). Средняя дивидендная доходность за последние десять рабочих лет составляет 2,9%.

Интересно, что практически все 25 300 сотрудников являются акционерами Voestalpine по схеме пакетного распределения акций, и также извлекают выгоду из непрерывности дивидендов компании. В целом, эта схема владения акциями для работников - крупнейшая в Австрии, основанная как на процентах голосов, так и на стоимости ее акций, - составляет около 14,8% прав голоса компании.

В 2019/20 финансовом году выручка Voestalpine составила 12,7 млрд евро, а операционный результат (EBITDA) минус 1,2 млрд евро.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:47
Шахтеры просто хотят, чтобы у них покупали уголь
17:28
Зеленский передал на рассмотрение Рады закон об инвестнянях
17:07
Производители заготовки из СНГ ушли на рынок Ближнего Востока
16:27
Из фонда по борьбе с коронавирусом 35 млрд грн отдадут на ремонт дорог
16:05
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
15:57
Долгосрочные договоры помогут УЗ более выгодно договариваться с поставщиками
15:45
Минэнерго заявило, что погасило все долги перед шахтерами
15:27
Hyundai Steel ускорит разработку высокопрочной стали для автопрома
15:21
Рыночные цены на газ для населения пока отложили
15:06
Меркель заявила, что Северный поток-2 должен быть достроен
14:54
В первом полугодии транзит газа через Украину снизился на 45%
14:40
В Украине повысили прожиточный минимум
14:27
На борьбу с коронавирусом Украина потратила более 3 млрд грн
14:11
ПриватБанк и Нафтогаз пополнили казну до рекордного уровня
13:51
В Госстате подсчитали количество самых бедных украинцев
13:36
Подконтрольная Коломойскому Укрнафта не хочет платить дивиденды государству
13:26
Украинцы стали активнее покупать новые автомобили
12:59
Криклий пытается усугубить кризис в украинской экономике
12:26
Группа Метинвест в апреле снизила выручку на 13,2%
12:17
ОПЕК и РФ могут смягчить условия нефтяной сделки с августа
30.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!