Voestalpine выплатит дивиденды несмотря на кризис На общем собрании акционеров австрийской металлургической компании Voestalpine было принято решение о выплате дивидендов в размере 0,20 евро на акцию за 2019/20 финансовый год (по сравнению с 1,10 евро на акцию годом ранее). В этом году общее собрание акционеров, которое проводилось практически без физического присутствия акционеров из-за коронавируса.



Voestalpine выплачивает дивиденды своим акционерам каждый год с момента эмиссии акций в 1995 году. В общем акционерам было выплачено 3,1 миллиарда евро (включая выплату дивидендов в этом году). Средняя дивидендная доходность за последние десять рабочих лет составляет 2,9%.



Интересно, что практически все 25 300 сотрудников являются акционерами Voestalpine по схеме пакетного распределения акций, и также извлекают выгоду из непрерывности дивидендов компании. В целом, эта схема владения акциями для работников - крупнейшая в Австрии, основанная как на процентах голосов, так и на стоимости ее акций, - составляет около 14,8% прав голоса компании.



В 2019/20 финансовом году выручка Voestalpine составила 12,7 млрд евро, а операционный результат (EBITDA) минус 1,2 млрд евро.



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