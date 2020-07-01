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Долгосрочные договоры помогут УЗ более выгодно договариваться с поставщиками

01.07.20 15:57
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Переход АО "Укрзализныця" на практику заключения долгосрочных договоров с поставщиками товаров и услуг позволит государственной ж/д компании выставлять им свои условия.
Такое мнение в комментарии ЦТС высказал Алексей Ижак, директор Центра анализа и прогнозирования.

"Если УЗ заключает долгосрочный контракт с поставщиком того или иного товара, то это не значит автоматической покупки всего законтрактованного объема. По сути, это можно назвать меморандумом о намерениях или рамочным договором, которые, в свою очередь, регулируются допсоглашениями", - отметил он.

Эксперт напомнил, что в 2019 году "Укрзализныця", заключив контракт с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку пяти дизель-поездов, просто отказалась выкупать продукцию. "Свою позицию железнодорожники мотивировали тем, что у них нет средств на покупку поездов в данный момент. То есть, таким образом, УЗ может гибко подходить к закупкам любых товаров и заказывать их при возникновении потребности", - пояснил Ижак.

Кроме того, по его словам, "длинный контракт" вместе с дополнительными соглашениями позволят "Укрзализныце" управлять ценой закупки. "Вот недавний пример. В мае уже этого года УЗ закупила 6 тыс. т дизельного топлива по рамочному соглашению, которое было заключено в апреле, сэкономив более 9 млн грн. Как это работает? Закупщики перед отгрузкой выходят на поставщиков "горючего" и выторговывают цену ниже среднерыночной", - говорит директор Центра анализа и прогнозирования.

Алексей Ижак отметил, что подобная практика долгосрочных договоров является нормой для всех европейских железных дорог. "По сути, такая бюрократическая махина, как "Укрзализныця", переходит на прозрачные и мировые стандарты корпоративного управления. Образно говоря, руководство УЗ сейчас на правильном пути", - констатировал эксперт.

В начале июня текущего года "Укрзализныця" выступила с заявлением, в котором сообщала, что компания начала внедрять практику долгосрочных договоров на критическую продукцию, в частности, колеса, бандажи, тормозные колодки и т.д.

МинПром

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