Минэнерго заявило, что погасило все долги перед шахтерами В Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что шахтерам выделили 339 млн грн на погашение долгов по зарплате.



"26 июня Минфин, по предложению Минэнерго, совершил приближения бюджетных ассигнований по программе "Реструктуризация угольной отрасли" с ноября-декабря на июнь. 339 млн грн направлено для погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами за апрель и май 2020 года", - сообщили в министерстве.



Там уточнили, что за 6 месяцев 2020 года угледобывающим предприятиям на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней направлено 3,5 млрд грн.



По данным Министерства энергетики Украины, по состоянию на 01.07.2020 общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате за 2015-2020 годы составляет 271 млн грн (в том числе за 2020 год - 124 млн грн).



"Указанную задолженность возможно погасить только средствами, полученными от реализации угольной продукции", - отметили в министерстве.



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