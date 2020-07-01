Минэнерго заявило, что погасило все долги перед шахтерами

В Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что шахтерам выделили 339 млн грн на погашение долгов по зарплате.
"26 июня Минфин, по предложению Минэнерго, совершил приближения бюджетных ассигнований по программе "Реструктуризация угольной отрасли" с ноября-декабря на июнь. 339 млн грн направлено для погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами за апрель и май 2020 года", - сообщили в министерстве.
Там уточнили, что за 6 месяцев 2020 года угледобывающим предприятиям на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней направлено 3,5 млрд грн.
По данным Министерства энергетики Украины, по состоянию на 01.07.2020 общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате за 2015-2020 годы составляет 271 млн грн (в том числе за 2020 год - 124 млн грн).
"Указанную задолженность возможно погасить только средствами, полученными от реализации угольной продукции", - отметили в министерстве.