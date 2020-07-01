Hyundai Steel ускорит разработку высокопрочной стали для автопрома Корейская компания Hyundai Steel 30 июня анонсировала, что ускорит разработку высокопрочных стальных материалов, чтобы завоевать превосходство на мировом рынке автостали.



В прошлом году компания разработала 218 видов сверхвысокопрочной стали и получила сертификаты от мировых автопроизводителей на 167 наименований автомобильных запчастей. В этом году планируется добавить еще 99.



Hyundai Steel также надеется получить сертификаты качества от европейских и китайских автопроизводителей, чтобы повысить свою глобальную конкурентоспособность.



Чтобы справиться с растущим спросом на легкие автомобили, компания готовится разрабатывать стальные изделия с высокой прочностью, которые будут легче. Hyundai недавно выпустила сверхвысокопрочную сталь 1,8 GPa, которая может применяться для электромобилей больших размеров.



"(Hyundai Steel) ускорит разработку облегченных автозапчастей, чтобы расширить свое присутствие на мировом рынке автозапчастей", - отмечает компания.



МинПром



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