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Меркель заявила, что Северный поток-2 должен быть достроен

01.07.20 15:06 , РБК Украина
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Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что строительство "Северного потока-2" должно быть завершено. Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США.

Об этом она заявила сегодня в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.

По ее словам, новый газопровод "Северный поток - 2" является экономическим, а не политическим проектом.

"Мы думаем, что завершить проект - правильно, и в этом духе мы работаем", - заявила А.Меркель.

Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, поскольку такие меры не соответствуют пониманию права, которое есть в Германии.

Напомним, ранее стало известно, что в оборонный бюджет США включили новые санкции против "Северного потока-2", которые могут затронуть в том числе европейские компании.

Также сообщалось, что А.Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на санкции со стороны США; в частности, санкции против "Северного потока-2" могут воспринять как вмешательство в энергетические дела Европейского Союза.

МинПром

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