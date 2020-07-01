Меркель заявила, что Северный поток-2 должен быть достроен Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что строительство "Северного потока-2" должно быть завершено. Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США.



Об этом она заявила сегодня в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.



По ее словам, новый газопровод "Северный поток - 2" является экономическим, а не политическим проектом.



"Мы думаем, что завершить проект - правильно, и в этом духе мы работаем", - заявила А.Меркель.



Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, поскольку такие меры не соответствуют пониманию права, которое есть в Германии.



Напомним, ранее стало известно, что в оборонный бюджет США включили новые санкции против "Северного потока-2", которые могут затронуть в том числе европейские компании.



Также сообщалось, что А.Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на санкции со стороны США; в частности, санкции против "Северного потока-2" могут воспринять как вмешательство в энергетические дела Европейского Союза.



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