Меркель заявила, что Северный поток-2 должен быть достроен

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что строительство "Северного потока-2" должно быть завершено. Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США.
Об этом она заявила сегодня в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.
По ее словам, новый газопровод "Северный поток - 2" является экономическим, а не политическим проектом.
"Мы думаем, что завершить проект - правильно, и в этом духе мы работаем", - заявила А.Меркель.
Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, поскольку такие меры не соответствуют пониманию права, которое есть в Германии.
Напомним, ранее стало известно, что в оборонный бюджет США включили новые санкции против "Северного потока-2", которые могут затронуть в том числе европейские компании.
Также сообщалось, что А.Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на санкции со стороны США; в частности, санкции против "Северного потока-2" могут воспринять как вмешательство в энергетические дела Европейского Союза.