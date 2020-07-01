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В первом полугодии транзит газа через Украину снизился на 45%

01.07.20 14:54
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Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в январе-июне 2020 года составил 24,9 млрд кубометров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (45,1 млрд кубометров). Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".

Транзит газа в западном направлении составил 22,9 млрд кубометров (Словакия – 16,9 млрд кубометров, Венгрия – 4,2 млрд кубометров, Польша – 1,8 млрд кубометров), в трансбалканском – 1,9 млрд кубометров (Молдова – 1,5 млрд кубометров, Румыния – 0,4 млрд кубометров).

Несмотря на почти двукратное снижение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" полностью оплачивает забронированные на этот год транзитные мощности (178 млн кубометров в сутки), которые он по итогам января-июня использовал на 78%.

"Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем продолжит обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", – отмечают в компании.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2%, до 89 млрд 585,9 млн кубометров.

МинПром

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