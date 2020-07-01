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В Украине повысили прожиточный минимум

01.07.20 14:40 , Лента
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В Украине с 1 июля, согласно закону о Государственном бюджете на 2020 год, повышается прожиточный минимум на 91 грн - до 2118 грн, сообщает УНН.

Так, согласно Государственному бюджету на 2020 год, установлен прожиточный минимум:

на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 июля - 2118 грн, 
для основных социальных и демографических групп населения на одного человека в расчете на месяц:
детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля - 1859 грн, детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля - 2318 грн, трудоспособных лиц: с 1 июля - 2197 грн,
лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 июля - 1712 грн.

Согласно закону, в 2020 году минимальная заработная плата с 1 января составляет 4723 грн и с 1 июля не меняется.

Напомним, с 1 июля украинцам перечислили размер пенсий из-за увеличения прожиточного минимума.

МинПром

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