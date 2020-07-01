На борьбу с коронавирусом Украина потратила более 3 млрд грн

Из госбюджета и местных бюджетов по состоянию на 25 июня было выделено более 3,2 миллиардов гривен для противодействия коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.
По данным Госказначейства Украины, по состоянию на 25 июня, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 3,25 млрд грн: 911 млн грн из госбюджета и 2,336 млрд грн из местных бюджетов.
За июнь потрачено 624 млн грн на предотвращение коронавируса.
Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что сейчас количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.
"По индикаторам которые устанавливаются для въезда в ЕС – количество активных больных на уровне 16 на 100 тыс. населения. Эти страны (с показателем меньше 16 активных больных на 100 тыс. населения) находятся в "зеленой зоне", и их граждане могут спокойно путешествовать в страны ЕС. Если говорить об Украине, то у нас этот показатель составляет 57 на 100 тыс. населения. То есть на сегодняшний день будут ограничения на поездки украинцев в ЕС. Они не будут касаться некоторых категорий населения: дипломатов, граждан, у которых сезонная работа, выезжающих на обучение, а также граждан, ищущих убежища в странах ЕС", – сказал М.Степанов.