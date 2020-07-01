Подконтрольная Коломойскому Укрнафта не хочет платить дивиденды государству Шестой апелляционный админсуд своим постановлением отказался удовлетворить апелляционную жалобу Кабмина и оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым по иску "Укрнафты" отменено постановление правительства о направлении 90% чистой прибыли компании за 2018 год на выплату дивидендов. Соответствующее решение апелляционный суд вынес 24 июня, передает Finbalance.



Прибыль "Укрнафты" за 2018 год составила 6,44 млрд грн. Таким образом, на выплату дивидендов быть направлено 5,8 млрд грн грн, из них 2,9 млрд грн должны были поступить в госбюджет.



Напомним, 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит "Нафтогазу", еще 42% – структурам Игоря Коломойского и его партнеров.



Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 23 марта удовлетворил иск "Укрнафты" к Кабмину и отменил постановление правительства №364 от 24 апреля 2019 года в части применения к истцу норматива о направлении 90% чистой прибыли за 2018 года на выплату дивидендов.



Суд согласился с доводами компании, что, определив "дивидендный" норматив для "Укрнафты" на уровне 90% чистой прибыли, Кабмин оставил без внимания, что согласно финансовой отчетности предприятия, его непокрытый убыток (11,16 млрд грн) и налоговый долг (9,14 млрд грн) по итогам 2018 года превышали задекларированную чистую прибыль.



Также суд решил, что правительство при принятии постановление №364 "не придерживалось принципа равенства хозяйственных обществ перед законом", поскольку для некоторых госпредприятий был установлен меньший норматив выплаты дивидендов. Хотя для большинства из них в декабре 2019 года соответствующие преференции были отменены, а сниженный норматив в 30% оставили только для "Ощадбанка".



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



