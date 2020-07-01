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Украинцы стали активнее покупать новые автомобили

01.07.20 13:26
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В июне 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых авто. В результате, относительно предыдущего года, июньский рынок вырос на 12%, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в этот раз стала Renault. За месяц 1155 автомобилей этой французской марки пополнили украинский автопарк. Таким образом, свой июньский результат годичной давности Рено улучшила на 19%.

На втором месте с результатом 1049 регистраций Toyota. Спрос на новые легковые автомобили марки Toyota снизился на 4%.

Третья позиция у KIA, которая смогла увеличить продажи на 39% по сравнению с июнем прошлого года. Результат KIA за отчетный месяц – 677 зарегистрированных авто.

Четвертое место у Skoda, в активе которой 481 авто и 29% роста к июню прошлого года.

Пятой в рейтинге стала Hyundai – 398 шт. (+4%).

Также в отчетном месяце в десятку самых популярных марок вошли: Peugeot – 328 шт. (+30%); Mercedes-Benz – 286 шт. (+51%); Suzuki – 277 шт. (+5%); Nissan – 232 шт. (-44%); Mazda – 231 шт. (+24%).

Бестселлером июня стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на котором остановили 584 покупателя.

Всего в первом полугодии 2020 года свои первые регистрационные номера получили 37,1 тыс. легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

МинПром

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