Украинцы стали активнее покупать новые автомобили В июне 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых авто. В результате, относительно предыдущего года, июньский рынок вырос на 12%, сообщает ассоциация "Укравтопром".



Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в этот раз стала Renault. За месяц 1155 автомобилей этой французской марки пополнили украинский автопарк. Таким образом, свой июньский результат годичной давности Рено улучшила на 19%.



На втором месте с результатом 1049 регистраций Toyota. Спрос на новые легковые автомобили марки Toyota снизился на 4%.



Третья позиция у KIA, которая смогла увеличить продажи на 39% по сравнению с июнем прошлого года. Результат KIA за отчетный месяц – 677 зарегистрированных авто.



Четвертое место у Skoda, в активе которой 481 авто и 29% роста к июню прошлого года.



Пятой в рейтинге стала Hyundai – 398 шт. (+4%).



Также в отчетном месяце в десятку самых популярных марок вошли: Peugeot – 328 шт. (+30%); Mercedes-Benz – 286 шт. (+51%); Suzuki – 277 шт. (+5%); Nissan – 232 шт. (-44%); Mazda – 231 шт. (+24%).



Бестселлером июня стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на котором остановили 584 покупателя.



Всего в первом полугодии 2020 года свои первые регистрационные номера получили 37,1 тыс. легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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