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Криклий пытается усугубить кризис в украинской экономике

01.07.20 12:59
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий пытается усугубить кризис в украинской экономике, планируя дальнейшее увеличение тарифов "Укрзализныци"на грузоперевозки. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"О том, какие "профессионалы" трудятся в министерстве инфраструктуры, было известно и ранее, - сказал нардеп, комментируя видео с бывшей замминистра инфраструктуры Александрой Клитиной. - Один министр Криклий чего стоит. За полгода общения с ним – где-то очно, где-то заочно – я с каждым разом удивляюсь все больше".

Нардеп также обратил внимание на то, что практически до 90% прибыли портов утекают в бездну, растворяясь в госбюджете. "В модернизацию и реконструкцию ничего не вкладывается. Порты проигрывают конкуренцию на мировом рынке и становятся еще больше технически отсталыми", - подчеркнул он.

С.Магера выразил уверенность, что сегодня необходимо очень оперативно исправлять ситуацию. "Если власть хочет удержать экономику на плаву, она обязана протянуть руку малому, среднему и крупному бизнесу. Я не понимаю, почему никто в Кабмине не может это объяснить Криклию?", - сказал он.

МинПром

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