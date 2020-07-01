Группа Метинвест в апреле снизила выручку на 13,2% Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в апреле 2020 года снизилась на 13,2%, или на 113 млн долл. по сравнению с предыдущим месяцем - до 742 млн с 855 млн долл.



Согласно обнародованным в среду предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, общий показатель EBITDA по итогам апреля составил 126 млн долл., что на 45 млн долл. меньше показателя в марте (171 млн долл), при этом EBITDA от участия в СП – 15 млн долл. (в марте - 28 млн долл.).



Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за апрель-2020 составила 64 млн долл. (в марте - 108 млн долл.), в том числе "минус" 1 млн долл. - от участия в СП ("минус" 3 млн долл.); EBITDA горнодобывающего дивизиона - 94 млн долл. (в марте - 100 млн долл.), в том числе от СП - 16 млн долл. (31 млн долл.). Расходы управляющей компании составили 6 млн долл. (9 млн долл.).



Общая выручка в апреле состояла из выручки метдивизиона в размере 580 млн долл. (в марте - 672 млн долл.), горнодобывающего - 240 млн долл. (277 млн долл.), внутригрупповые продажи - 78 млн долл. (94 млн долл.).



Общая задолженность компании в апреле снизилась на 34 млн долл. по сравнению с мартом - до 3,073 млрд долл. с 3,107 млрд долл. При этом объем денежных средств снизился на 58 млн долл. - до 270 млн долл. с 328 млн долл..



Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили 67 млн долл., в финансовой деятельности - $11 млн долл..



"Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки в апреле в объеме 106 тыс. тонн получил 43 млн долл. Кроме того, от перепродажи 200 тыс. тонн плоского проката получено 99 млн долл., 43 тыс. тонн длинного проката - 20 млн долл., 75 тыс. тонн чушкового чугуна - 25 млн долл..



В целом компания в апреле реализовала 377 тыс. тонн полуфабрикатов на 143 млн долл., 665 тыс. тонн готовой металлопродукции на 353 млн долл., 183 тыс. тонн кокса на 43 млн. долл. Группа в апреле реализовала 1,645 млн тонн железорудного сырья на 153 млн долл., 36 тыс. тонн угольного концентрата на 5 млн долл..



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