Voestalpine купила завод по производству стрелочных переводов

Австрийская компания Voestalpine заявила о приобретении завода по производству железнодорожных стрелочных переводов во Франции и покупает доли в компаниях в Китае и Аргентине, чтобы усилить свои производственные мощности в железнодорожном бизнесе.
С приобретением французского коммутационного завода SEI.L (Societe d'Equipement Industriel.Lietaert) Voestalpine будет выполнять заказы от железнодорожного оператора SNCF, который, как ожидается, сделает значительные инвестиции в инфраструктуру в ближайшие годы.
Voestalpine не оглашает цену покупки.
Австрийская группа также приобрела доли в китайском производителе систем переключателей Sanjia Turnouts и заводе по сборке переключателей в Аргентине Sistemas Ferroviarios Argentinos SRL.
"Даже в нынешних сложных экономических условиях сектор железнодорожной инфраструктуры стабильно развивается, - сказал исполнительный директор ГербертЭйбенштайнер. - Последние покупки являются важным шагом для оптимального позиционирования на этом рынке в будущем".
Группа заявила, что она также создала китайскую производственную площадку для систем мониторинга для гусеничных переключателей, чтобы подготовиться к ожидаемому увеличению спроса из-за всемирных усилий по сокращению глобального потепления.