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Voestalpine купила завод по производству стрелочных переводов

01.07.20 12:07
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Австрийская компания Voestalpine заявила о приобретении завода по производству железнодорожных стрелочных переводов во Франции и покупает доли в компаниях в Китае и Аргентине, чтобы усилить свои производственные мощности в железнодорожном бизнесе.

С приобретением французского коммутационного завода SEI.L (Societe d'Equipement Industriel.Lietaert) Voestalpine будет выполнять заказы от железнодорожного оператора SNCF, который, как ожидается, сделает значительные инвестиции в инфраструктуру в ближайшие годы.

Voestalpine не оглашает цену покупки.

Австрийская группа также приобрела доли в китайском производителе систем переключателей Sanjia Turnouts и заводе по сборке переключателей в Аргентине Sistemas Ferroviarios Argentinos SRL.

"Даже в нынешних сложных экономических условиях сектор железнодорожной инфраструктуры стабильно развивается, - сказал исполнительный директор Герберт Эйбенштайнер. - Последние покупки являются важным шагом для оптимального позиционирования на этом рынке в будущем".

Группа заявила, что она также создала китайскую производственную площадку для систем мониторинга для гусеничных переключателей, чтобы подготовиться к ожидаемому увеличению спроса из-за всемирных усилий по сокращению глобального потепления.

МинПром

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