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Ferrexpo в 2019 году уплатила 2,8 млрд грн налогов

01.07.20 11:49
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В 2019 году компания Ferrexpo, в которую входят Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи, перечислила более 2,8 млрд грн (107,6 млн долл. по среднему курсу) налогов и сборов в бюджеты разных уровней Украины, что составляет более 94,2% суммы всех уплаченных компанией налогов и сборов во всех международных юрисдикциях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно структуры платежей за отчетный период Ferrexpo перечислила в местный бюджет более 149,9 млн грн, в областной – более 403,2 млн. грн., в государственный бюджет Украины – более 2228,3 млн грн.

При этом совокупно за 2019 год компания уплатила более 114,2 млн долл. налогов и сборов, что означает, что Ferrexpo выплатила более 6,7 млн. долл. налоговых отчислений в совокупности в различных юрисдикциях, в т.ч. в Великобритании, ОАЭ, Китае, Японии, Швейцарии и Сингапуре, где находятся финансовые, логистические и маркетинговые подразделения Ferrexpo, что составляет 5,8% от суммы всех уплаченных Ferrexpo налогов и сборов во всех международных юрисдикциях.

Как сообщалось ранее, Ferrexpo отказалась от налоговых каникул в Украине, предусмотренных законодательством на период действия режима чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавируса, и продолжает выплачивать все налоги и сборы в бюджеты всех уровней в полном объеме. Данное решение было принято компанией, понимая чрезвычайную важность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, включая местный и государственный бюджеты Украины.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В 2019 г. компания произвела 10,5 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

МинПром

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