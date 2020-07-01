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Если Украина бросит своих шахтеров, то линию разграничения на Востоке придется передвинуть

01.07.20 11:32
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Если угольные предприятия не будут работать, линию соприкосновения на Востоке придется передвинуть поближе к остальной Украине. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

"Я недавно общалась с шахтерами. Они на пределе. Если угольные предприятия не будут работать, линию соприкосновения на Востоке придется передвинуть поближе к остальной Украине. В Донецкой и Луганской областях доведенные до отчаяния шахтеры начинают задавать вопросы: а нужны ли мы Украине?", - сказала она.

В.Гриб подчеркнула, что считает правильным решение правительства о переводе всех ТЭС на сжигание украинского угля. "Считаю это решение своевременным и правильным. Именно оно может спасти угольную отрасль от полного коллапса. Антикризисный штаб уже откорректировал энергобаланс, немного снизив долю тепловой генерации", - отметила нардеп.

Вместе с тем она выразила уверенность, что дальнейшее снижение доли тепловой генерации приведет к тому, что Украина потеряет угольную промышленность, как таковую. Она напомнила, что сегодня 95% шахт стоят, а 3 млн тонн угля, произведенного нашими шахтерами, лежат никому не нужные на складах. По мнению В.Гриб, это произошло потому, что нечистые на руку лоббисты протащили решение об импорте российского газа. В результате компания "Центрэнерго" прекратила закупать украинский уголь.

В.Гриб также назвала очень опасной риторику с критикой недавно подписанного меморандума между правительством и производителями "зеленой" энергии, который предусматривает предусматривает снижение тарифов на 15% для солнечной, и на 7,5% - для ветровой энергетики.

"Чтобы реализовать Меморандум, парламент должен принять соответствующие законы. Для тех, кто хочет всячески затормозить этот процесс, хочу напомнить, что речь идет о международных обязательствах Украины. Иностранные инвесторы приходили в украинскую "зеленую" энергетику под конкретные договора и обязательства государства. В соответствие с ними, компании разрабатывали бизнес-планы. Поэтому, резкая смена правил игры может привести к их банкротству и ухудшению инвестиционной привлекательности нашей страны", - предостерегает она.

Кроме того В.Гриб напомнила, что сегодня развитые страны медленно, но уверенно сокращают долю атомной энергии в пользу чистой. "Потому что, в конечном итоге она оказывается более выгодной. Ведь, говоря о дешевизне атомной генерации, мы забываем учесть стоимость международной поддержки отрасли, расходы на правильную утилизацию ядерного топлива и консервацию станций, выработавших свой ресурс. И хотя, будущее однозначно за чистой энергией, это не значит, что необходимо отказаться от атомной энергетики", - резюмировала она.

МинПром

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