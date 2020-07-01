В Китае снизились цены на руду Фьючерсы на железную руду в Китае упали во вторник из-за опасений снижения спроса на сталь из-за замедления строительства, вызванного плохой погодой и пандемией COVID-19, сообщает Reuters.



Наиболее активно торгуемые фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже с поставкой в сентябре подешевели на 0,5% до 745 юаней (105,38 долл.) за тонну, что увеличило потери для второй сессии подряд.



Спотовые цены на железную руду Fe62% для доставки в Китай в понедельник установились на уровне 101 долл. за тонну, снизившись на 2,9% по сравнению с 104 долл. 2 июня, свидетельствуют данные, отслеживаемые консалтинговой компанией SteelHome.



Лето в Китае, как правило, является медленным периодом для спроса на сталь, так как проливные дожди и жара мешают строительству. Китай, крупнейший в мире потребитель стали, прогнозирует на этой неделе ряд штормов в восточных прибрежных провинциях.



"Текущий спрос на стальную продукцию ослаб, а видимое потребление падает, а непиковый сезон оказывает относительно большое влияние на рынок", - говорится в записке компании Huatai Futures.



Однако во втором квартале цены на железную руду подскочили на 28,6%, чему способствовали опасения по поводу поставок со стороны крупных горнодобывающих компаний на фоне вируса, а также активное потребление в результате стимулирования инфраструктуры Китая.



Huatai Futures отметила, что поставки железной руды из Бразилии могут увеличиться в следующем периоде после возобновления добычи полезных ископаемых, но мировые поставки по-прежнему сталкиваются с риском возможного увеличения объемов технического обслуживания в Австралии в июле.



Поставки сталеплавильного сырья, отправляемого в Китай, в июне составляли 83,24 млн. тонн по сравнению с 93,15 млн. тонн месяцем ранее, показали данные по отслеживанию судов, собранные Refinitiv.



МинПром



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