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Ломозаготовители и металлурги призывают Раду вывести из тени рынок лома объемом 20 млрд грн

01.07.20 10:01
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Ассоциация ломозаготовителей "УАВтормет" и Объединение предприятий "Укрметаллургпром" призывают Верховную Раду принять закон №2426 "О детенизации рынка металлургического сырья" во втором чтении, что позволит обелить рынок лома объемом 20 млрд. грн.

Если парламентарии поддержат этот законопроект, то он поспособствует не только преодолению коррупционной составляющей на рынке металлолома, но и будет содействовать стабилизации промышленного производства в Украине, говорится в письме президента Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") Владимира Бублея и главы ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова к главе Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрию Наталухе и ко всем руководителям фракций и депутатских групп.

"Принятие данного законопроекта предоставит основным заготовителям металлолома широкие возможности для привлечения инвестиций и кредитных ресурсов для модернизации в результате вывода из тени первичной заготовки и преодоления масштабной коррупционной составляющей, от которой уже долгое время страдают тысячи предпринимателей этой подотрасли во всех регионах Украины", - говорится в документе.

В то же время металлургические предприятия смогут расширить количество легальных поставщиков металлолома, освободиться от посредников, которые зачастую выполняют только транзакции по легализации металлолома, заготовленного на первичном рынке, а также избавиться от бремени многочисленных претензий со стороны органов Государственной фискальной службы Украины о несоответствии качества соглашений с компаниями-заготовителями, которые возникли вследствие непрозрачности низовой заготовки металлолома, уверены авторы письма.

В.Бублей и А.Каленков отмечают, что в результате привлечения инвестиций в сферу заготовки металлолома возрастут объемы этого стратегического для металлургической отрасли сырья, дефицит которого сейчас наблюдается на рынке.

"В результате принятия данного законопроекта, только по предварительным расчетам, из тени будет выведено порядка 20 млрд. грн. оборота предприятий в сфере заготовки металлолома, в результате чего государственный бюджет Украины получит около 1 млрд. грн. дополнительных ежегодных поступлений. Согласно Кодексу законов Украины о труде, будет официально оформлено около 10 тыс. рабочих, что усилит их социальную защищенность и снизит уровень напряженности в обществе", - подчеркнули промышленники.

В обращении также констатируется: устранение противоречий и правовых коллизий в законодательстве Украины, которые на сегодняшний день способствуют пребыванию в тени первичной заготовки металлолома и расцвету коррупции среди некоторых представителей контролирующих органов, от которых зависит эта подотрасль, позволит в дальнейшем не только повысить эффективность работы заготовителей металлолома и в полной мере обеспечить отечественных производителей стальной продукции сырьем, но и значительно улучшить инвестиционный климат в Украине и укрепить ее экономический потенциал.

МинПром

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