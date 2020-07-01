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В мире стало больше миллиардеров

01.07.20 09:11 , Интерфакс-Украина
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Число миллиардеров в мире и общая стоимость их состояний в 2019 году значительно выросли после сокращения годом ранее, достигнув рекордных показателей, свидетельствуют данные аналитической компании Wealth-X.

Согласно "Переписи миллиардеров", опубликованной компанией во вторник, в мире в прошлом году насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем в 2018 году. Общая стоимость их состояний увеличилась на 10,3% в годовом выражении и достигла $9,4 трлн.

В 2018 году количество миллиардеров снизилось на 5,4%, а общая стоимость их состояний сократилась на 7%, по данным Wealth-X.

Рост числа миллиардеров, несмотря на замедление темпов подъема мировой экономики и сложную геополитическую обстановку, включая Brexit и торговую войну между США и Китаем, обусловлен главным образом хорошей динамикой финансовых рынков, отмечает компания.

В Северной Америке в прошлом году насчитывалось 834 миллиардера (рост на 11,2%) с совокупным размером богатства в 3,5 трлн долл. (увеличение на 13,8%). В Азии их число составляло 758 человек (повышение на 12%) с общим состоянием в 2,4 трлн долл. (рост на 11%).

Среди стран лидерами по количеству миллиардеров в 2019 году оставались США (788 человек) и Китай (342 человека).

В Нью-Йорке насчитывалось 113 миллиардера с состоянием в $1 млрд. Следом идут Гонконг (96 человек) и Сан-Франциско (77 человек). Пекин занял шестое место с 57 миллиардерами.

В исследовании Wealth-X также проанализировали состояние миллиардеров в текущем году с учетом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее негативного влияния на мировую экономику и фондовые рынки. Согласно предварительным данным, многие отрасли экономики, включая автомобильную, аэрокосмическую и оборонную промышленность, фиксируют снижение как числа миллиардеров, так и их совокупного состояния за первые пять месяцев текущего года. В то же время в таких сферах, как страхование и здравоохранение, наблюдается улучшение показателей.

МинПром

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