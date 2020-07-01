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Карантин подстегнул рост задолженности по зарплате

01.07.20 11:27 , Первый Деловой
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Задолженность работникам экономически активных предприятий в Украине за месяц выросла на 7,5%, до 1,95 млрд грн. Об этом сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

"Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июня 2020 составила 1,95 млрд грн (107,5% по сравнению с 1 мая 2020 года)", — сообщили в Госстате.

Также указано, что на 1 июня общая сумма задолженности по зарплате составляла 3,14 млрд грн, или на 4,9% больше по сравнению с 1 мая 2020 года.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Также, по данным Госстата, средняя заработная плата в мае составила 10 542 грн.

МинПром

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