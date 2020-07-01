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Китай снизил импорт бокситов в мае

01.07.20 11:08 , МеталлТорг
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Китайский импорт бокситов несколько снизился в мае вследствие уменьшения потока товара из Республики Гвинея, где начинается сезон дождей, а также из-за уменьшения спроса, так как ряд рафинировочных предприятий сократили объемы выпуска глинозема.

По данным китайской таможни Китай импортировал в мае 9,54 млн т бокситов, на 3,98% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 3,57% больше, чем в таком же периоде годом ранее.

По итогам пяти месяцев года импорт бокситов составил 47,9 млн т, на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде минувшего года.

Импорт бокситов в Поднебесную из Гвинеи упал в мае на 14,33% относительно апреля, до 4,13 млн т, что на 17,84% меньше, чем в таком же периоде годом ранее. Тем не менее гвинейская доля в импорте бокситов в КНР составила 43%.

Ряд глиноземно-рафинировочных предприятий в Шаньси и Хэнани остановили часть мощностей, работающих на импортном сырье, еще в апреле из-за озабоченности, связанной с издержками производства.

Австралия и Индонезия сохранили за собой позиции второго и третьего крупнейшего поставщика бокситов в Китай – имея доли в 34% и 19% соответственно от общего объема импорта сырья в КНР.

Импорт бокситов из Австралии вырос на 12,63% к предыдущему месяцу и на 25,85% в годовом сравнении, до 3,25 млн т. Из Индонезии было поставлено 1,82 млн т материала, на 9,76% меньше, чем месяцем ранее, но на 77,67% больше в годовом выражении.

Тем временем стоимость импортных бокситов снизилась в мае вследствие падения фрахтовых тарифов из-за эпидемии COVID-19. Средняя стоимость импортируемой в Поднебесную бокситовой руды сократилась на 1,57 долл., или 3,3%, относительно апреля, до 46,54 долл. за т. Фрахтовые ставки класса CAPE на поставку бокситов из Гвинеи в Китай упали в марте-мае до 9-11 долл. за т, перед тем как восстановиться до 20 долл. за т в середине июня из-за усиления спроса.

МинПром

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