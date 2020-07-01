Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Зеленский одобрил введение налога на выведенный капитал

01.07.20 08:25 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если есть готовность вводить в стране налог на выведенный капитал, то это нужно брать и делать без оговорок.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во вторник на заседании Национального совета реформ была представлена предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал.

"Любую реформу, если вы не готовы внедрять, - не надо ее трогать. Мне кажется, что если мы вводим налог на выведенный капитал, то вводите. Вводите - и все. Если он улучшает жизнь людей - надо вводить. Без этих "вправо", "влево", "немного", "попробуем". Мне так кажется", - сказал президент на заседании.

После детального обсуждения участники заседания договорились продолжить работу над этим законопроектом для его совершенствования.

Ранее глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили после первого заседания совета сообщил, что В.Зеленский занял очень радикальную позицию в замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

"Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, вводится налог на выведенный капитал – это было поддержано президентом Зеленским. И он сказал очень четко: никаких полумер и никаких половинчатых решений – надо помочь украинской экономике", – сказал М.Саакашвили на брифинге.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:01
Ломозаготовители и металлурги призывают Раду вывести из тени рынок лома объемом 20 млрд грн
09:56
Настроения японского бизнеса упали на уровень 2009 года
09:49
В июле Украина должна вернуть ЕС 500 млн евро кредита
09:11
В мире стало больше миллиардеров
08:08
C 1 июля меняется стоимость доставки газа
30.06.20
18:16
Украина увеличила транзит газа из-за ремонта Турецкого потока
18:02
Boeing проводит сертификационные полеты злополучных 737 MAX
17:47
Коронавирус заставил Shell списать активы на сумму до 22 млрд долл.
17:28
Госстат выяснил, в каких отраслях украинцы работают по-черному
17:16
Евросоюз пока не очень хочет видеть у себя украинцев
16:47
Медицина должна быть готова ко всему – Зеленский
16:30
Аэропорт Жуляны сократит 1 тыс. работников
16:10
Беларусь перенесла запуск своей первой АЭС на 2021 год
15:57
Одесский припортовый решил не менять поставщика газа
15:39
Укрзализныця переходит на 4-дневную рабочую неделю
15:24
Экономика Великобритании пережила сильнейшее падение с 1979 года
15:15
Инвесторы в ВИЭ просят продлить срок выплат в обмен на снижение зеленых тарифов
14:52
Промышленный безвиз с Европой откладывается
14:35
Убытки Tata Steel из-за пандемии оказались значительнее, чем предполагалось
14:21
Украина планирует 12-летний выпуск евробондов в долларах
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!