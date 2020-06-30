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Украина увеличила транзит газа из-за ремонта Турецкого потока

30.06.20 18:16
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В июне транзит газа через южную ветку украинской газотранспортной системы (ГТС) увеличился на 50% до 26,5 млн куб. м газа (в сравнении с маем) из-за приостановки магистрального газопровода "Турецкий поток" на плановый ремонт. Об этом говорится в сообщении государственного предприятия "Оператор ГТС Украины".

"В июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн куб. м, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше, чем в апреле. Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода "Турецкий поток" с 23 по 28 июня. В этот период средний режим прокачки по трансбалканском направлении (ГИС Орловка) увеличился с 0,2 до 4 млн куб. м в сутки", - говорится в нем.

Отмечается, что с начала 2020 года, когда начал работать "Турецкий поток", компания "Газпром" (Россия) фактически прекратила полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и Балканы.

"Зависимость исключительно от "Турецкого потока" несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона могут быть приостановлены", - подытожили в сообщении.

МинПром

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