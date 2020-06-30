Коронавирус заставил Shell списать активы на сумму до 22 млрд долл. Royal Dutch Shell заявила, что спишет активы на сумму до 22 млрд долл. из-за того, что коронавирусный кризис привел к снижению спроса на нефть и газ и ослабил прогноз цен на энергоносители.



Как пояснили в компании, глобальные ограничения на поездки, призванные сдержать коронавирусную пандемию, коснулись более чем 4 млрд человек, убрав автомобили с дорог и надолго приземлив самолеты, а все это резко снизило спрос на топливо, передает enkorr.



Компания Shell, крупнейший в мире топливный ритейлер, заявила, что ожидает падения продаж во втором квартале на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до примерно 4 млн баррелей в сутки (б/с). Это несколько выше ее предыдущего прогноза в 3,5 млн б/с.



В своем предварительном отчете, который стал доступен Reuters до намеченной на 30 июля публикации официальных итогов второго квартала, Shell сообщила, что добыча нефти и газа, как ожидается, составит в апреле-июне в среднем 2,35 млн б/с по сравнению с 2,71 млн б/с в первом квартале.



Shell, рыночная стоимость которой составляет 126,5 млрд долл., заявила, что во втором квартале совокупные расходы по обесценению после налогообложения составят 15-22 млрд долл.



Действия Shell последовали за решением BP списать со своих активов до 17,5 млрд долл., поскольку британский энергетический гигант вынужден реагировать на коронавирусный кризис и переходит на низкоуглеродную энергетику.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



