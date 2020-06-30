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Коронавирус заставил Shell списать активы на сумму до 22 млрд долл.

30.06.20 17:47 , enkorr
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Royal Dutch Shell заявила, что спишет активы на сумму до 22 млрд долл. из-за того, что коронавирусный кризис привел к снижению спроса на нефть и газ и ослабил прогноз цен на энергоносители.

Как пояснили в компании, глобальные ограничения на поездки, призванные сдержать коронавирусную пандемию, коснулись более чем 4 млрд человек, убрав автомобили с дорог и надолго приземлив самолеты, а все это резко снизило спрос на топливо, передает enkorr.

Компания Shell, крупнейший в мире топливный ритейлер, заявила, что ожидает падения продаж во втором квартале на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до примерно 4 млн баррелей в сутки (б/с). Это несколько выше ее предыдущего прогноза в 3,5 млн б/с.

В своем предварительном отчете, который стал доступен Reuters до намеченной на 30 июля публикации официальных итогов второго квартала, Shell сообщила, что добыча нефти и газа, как ожидается, составит в апреле-июне в среднем 2,35 млн б/с по сравнению с 2,71 млн б/с в первом квартале.

Shell, рыночная стоимость которой составляет 126,5 млрд долл., заявила, что во втором квартале совокупные расходы по обесценению после налогообложения составят 15-22 млрд долл.

Действия Shell последовали за решением BP списать со своих активов до 17,5 млрд долл., поскольку британский энергетический гигант вынужден реагировать на коронавирусный кризис и переходит на низкоуглеродную энергетику.

МинПром

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