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Boeing проводит сертификационные полеты злополучных 737 MAX

30.06.20 18:02 , Рейтер
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Boeing Co в понедельник начала серию долгое время откладывавшихся испытательных полетов 737 MAX, надеясь получить одобрение на возобновление эксплуатации лайнеров, приостановленной в прошлом году после двух катастроф, и восстановить свою подорванную репутацию.

Пилоты Федерального управления гражданской авиации (FAA) США и Boeing в понедельник провели первый испытательный полет, продолжавшийся около трех часов.

Акции Boeing завершили торги ростом на 14,4%, до 194,49 долл.

После завершения испытательных полетов FAA должно проанализировать данные тестов и утвердить новые процедуры подготовки пилотов, среди прочих рекомендаций. Регулятор вряд ли одобрит возобновление полетов лайнера раньше сентября, сообщили отраслевые и правительственные источники.

Если Boeing получит разрешение, компания может возобновить полеты 737 MAX в США до конца года.

Главная задача FAA - сертифицировать обновления системы защиты от сваливания, известной как MCAS, - с ее недоработками связывают обе катастрофы 737 MAX, а также выполнить широкий спектр полетных маневров и аварийных процедур, сообщил регулятор.

Управление сообщило, что "снимет распоряжение о приостановке полетов только после того, как мы убедимся, что самолет соответствует сертификационным стандартам".

Ранее сообщалось, что компания Boeing заявила, что возобновила производство своего пассажирского самолета 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, с "низким темпом" после остановки производства.

МинПром

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