Boeing проводит сертификационные полеты злополучных 737 MAX

Boeing Co в понедельник начала серию долгое время откладывавшихся испытательных полетов 737 MAX, надеясь получить одобрение на возобновление эксплуатации лайнеров, приостановленной в прошлом году после двух катастроф, и восстановить свою подорванную репутацию.



Пилоты Федерального управления гражданской авиации (FAA) США и Boeing в понедельник провели первый испытательный полет, продолжавшийся около трех часов.



Акции Boeing завершили торги ростом на 14,4%, до 194,49 долл.



После завершения испытательных полетов FAA должно проанализировать данные тестов и утвердить новые процедуры подготовки пилотов, среди прочих рекомендаций. Регулятор вряд ли одобрит возобновление полетов лайнера раньше сентября, сообщили отраслевые и правительственные источники.



Если Boeing получит разрешение, компания может возобновить полеты 737 MAX в США до конца года.



Главная задача FAA - сертифицировать обновления системы защиты от сваливания, известной как MCAS, - с ее недоработками связывают обе катастрофы 737 MAX, а также выполнить широкий спектр полетных маневров и аварийных процедур, сообщил регулятор.



Управление сообщило, что "снимет распоряжение о приостановке полетов только после того, как мы убедимся, что самолет соответствует сертификационным стандартам".



Ранее сообщалось, что компания Boeing заявила, что возобновила производство своего пассажирского самолета 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, с "низким темпом" после остановки производства.



МинПром





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