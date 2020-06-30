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Госстат выяснил, в каких отраслях украинцы работают по-черному

30.06.20 17:28 , УНИАН
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Значительная часть (42,1%) неформально занятого населения Украины в возрасте от 15 лет и старше в первом квартале этого года работало в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, около 17% неформально занятого населения работало в строительстве; еще 17% - в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов; 6,1% - в промышленности.

По оценке Госстата, количество неформально занятых украинцев в первом квартале составило более 3 млн 404 тыс. человек. Также в службе отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 млн человек.

МинПром


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