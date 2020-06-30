Евросоюз пока не очень хочет видеть у себя украинцев

Евросоюз утвердил рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на въезд для граждан ряда стран, Украина в этот перечень не вошла. Соответствующее решение обнародовано на сайте Совета ЕС, передает БизнесЦензор.
В частности, исходя из установленных критериев, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на въезд для жителей следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).
Этот список стран будет обновляться каждые две недели.
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей данной рекомендации.
Критерии для определения стран для отмены ограничений на поездки, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, а также экономические и социальные соображения.
Что касается эпидемиологической ситуации, уровень заболеваемости в таких странах не должен значительно превышать средний показатель по ЕС и демонстрировать стабильный или убывающий тренд. ЕС также будет учитывать общий ответ властей страны на COVID-19, включая тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, локализацию, лечение, а также достоверность информации.
При этом ЕС откроет въезд для определенных категорий граждан в том числе из стран "красного списка": граждан ЕС и членов их семей, владельцев долгосрочного вида на жительство в странах ЕС и членов их семей, а также для поездок, связанных с важной целью или необходимостью.
В то же время, рекомендациями предусмотрено, что страны ЕС не должны принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран в индивидуальном порядке.