Евросоюз пока не очень хочет видеть у себя украинцев Евросоюз утвердил рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на въезд для граждан ряда стран, Украина в этот перечень не вошла. Соответствующее решение обнародовано на сайте Совета ЕС, передает БизнесЦензор.



В частности, исходя из установленных критериев, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на въезд для жителей следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).



Этот список стран будет обновляться каждые две недели.



Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей данной рекомендации.



Критерии для определения стран для отмены ограничений на поездки, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, а также экономические и социальные соображения.



Что касается эпидемиологической ситуации, уровень заболеваемости в таких странах не должен значительно превышать средний показатель по ЕС и демонстрировать стабильный или убывающий тренд. ЕС также будет учитывать общий ответ властей страны на COVID-19, включая тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, локализацию, лечение, а также достоверность информации.



При этом ЕС откроет въезд для определенных категорий граждан в том числе из стран "красного списка": граждан ЕС и членов их семей, владельцев долгосрочного вида на жительство в странах ЕС и членов их семей, а также для поездок, связанных с важной целью или необходимостью.



В то же время, рекомендациями предусмотрено, что страны ЕС не должны принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран в индивидуальном порядке.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



