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Беларусь перенесла запуск своей первой АЭС на 2021 год

30.06.20 16:10 , РБК Украина
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Запуск Белорусской атомной электростанции (АЭС) откладывается на 2021 год. Планируется, что в первом квартале следующего года введут в эксплуатацию первый энергоблок.Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает БЕЛТА.

По его словам, уже в августе начнется загрузка топлива на первый реактор.

"И дальше пойдет физический, а затем энергетический пуск. Стоит задача в 2021 году (в первом квартале, по крайней мере) полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок", - отметил В.Семашко.

Отметим, ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планировался на 2020 год, второго - на 2021; а Литва просила Минск остановить запуск атомной станции и допустить на нее международных экспертов.

Белорусская АЭС располагается возле северо-западной границы Беларуси в агрогородке Ворняны в 18 км от города Островец Гродненской области, в 50 км от столицы Литвы - Вильнюса. Строительство началось в 2011 году.

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