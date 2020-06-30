Одесский припортовый решил не менять поставщика газа АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) подписал новый договор с текущим поставщиком газа для переработки на давальческих условиях – компанией "Агро Газ Трейдинг".



Соответствующее решение правление ОПЗ приняло 19 июня в связи с тем, что новый поставщик давальческого сырья еще не выбран, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.



Новый договор с "Агро Газ Трейдинг" заключен сроком на два месяца или до даты начала работ по договору, заключенному по результатам проведенного отбора.



Таким образом, с 1 июля предприятие продолжит сотрудничество с действующим поставщиком давальческого сырья.



"Мы заключили краткосрочный договор с компанией "Агро Газ Трейдинг". Поскольку сумма этого договора не превышает 10% стоимости активов общества, правления было правомочным принять данное решение в соответствии с Уставом АО "ОПЗ", – отметил и.о. председателя правления - директора ОПЗ Николай Синица.



В компании отмечают, что конкурс по отбору и определению заказчика работ по переработке давальческого сырья продолжается, начиная с 19 июня в течение 15 рабочих дней, предприятие принимает квалификационные предложения от участников.



Отбор и заключение нового договора планируется провести до середины августа 2020 года.



Как сообщалось, в марте первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков заявил, что новым поставщиком газа для ПАО "Одесский припортовый завод" на давальческих условиях по итогам отбора выбрана компания "Укрнефтебурение".



Однако результаты этого отбора были отменены наблюдательным советом ОПЗ. В Фонде госимущества (ФГИ) назвали причиной отмены конкурса завышенное и экономически необоснованное предложение "Укрнефтебурения".



В связи с этим планировалось объявить новый конкурс на поставщика газа по давальческой схеме, а поставщиком давальческого сырья для Одесского припортового завода осталась компания "Агро Газ Трейдинг".



МинПром



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