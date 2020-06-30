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Укрзализныця переходит на 4-дневную рабочую неделю

30.06.20 15:39 , Бизнес Цензор
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АО "Укрзализныця" с 1 июля переходит на четырехдневную рабочую неделю, начиная с сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников. Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик во время встречи с представителями профсоюзов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам главы предприятия, введение неполной рабочей недели не коснется персонала, работающего по скользящему графику, занятого на работах капитального характера (реконструкции и капитальный ремонт пути, стрелочных переводов, искусственных сооружений), на работах по ремонту, обслуживанию и наладке основного технологического оборудования, а также непосредственно участвующего в перевозке грузов и пассажиров и их обслуживании.

"Сейчас мы должны сосредоточиться на перевозочной работе и наших клиентах. Важно, чтобы все процессы работали четко и на соответствующую мощность до запроса реального сектора экономики. Условия труда железнодорожников, которые отвечают за непрерывность движения поездов, будут сохранены", – отметил И.Юрик.

Он также напомнил, что на период карантина размер зарплаты членов правления "Укрзализныци" приведен к сумме, не превышающей 10 минимальных зарплат, а зарплаты всех топ-менеджеров центрального аппарата в добровольном порядке снижены до 25%.

И.Юрик отметил, что сокращение рабочей недели для отдельных работников – это вынужденный шаг, о котором заранее сообщили работникам, уже в конце августа этого года компания вернется к пересмотру срока действия этого решения.

"Все будет зависеть от восстановления экономики Украины и объемов грузовых железнодорожных перевозок. Я уверен, что компания справится с этим кризисом и выйдет из него более сильной и эффективной", – добавил глава компании.

Как сообщалось, в апреле правление компании приняло решение, согласно которому "Укрзализныця" с 1 июля может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае продолжения эпидемии заболевания COVID-19 в стране и если сроки введение карантина будут продолжены.

МинПром

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