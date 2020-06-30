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Экономика Великобритании пережила сильнейшее падение с 1979 года

30.06.20 15:24
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Экономика Великобритании подверглась сильнейшему падению в результате коронавирусного кризиса. Об этом сообщает BBC.

"Британская экономика с января по март этого года сократилась более, чем ожидалось ранее — на 2,2%. Это самое сильное падение экономики Соединенного Королевства с 1979 года", — говорится в сообщении.

Эксперты из Офиса национальной статистики отмечают, что наибольший удар британская экономика понесла в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 и карантинных мероприятий. Это падение затронуло практически все сферы британского хозяйства.

Последний раз подобная экономическая рецессия имела место в Соединенном Королевстве летом 1979 года.

Как сообщалось, карантинные ограничительные меры в Великобритании в июне были в значительной степени отменены или заметно ослаблены.

На 30 июня в стране в целом зафиксировано почти 312 тысяч случаев коронавируса, что делает Объединенное Королевство пятым государством мира по этому показателю.

МинПром

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