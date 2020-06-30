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Промышленный безвиз с Европой откладывается

30.06.20 14:52 , Бизнес Цензор
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Подписания договоров в рамках Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, АСАА) может не произойти в 2021 году, как это планировалось раньше.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я думаю, что самым важным является то, что мы начали эти переговоры, что в Украину приедет такая миссия (оценочной миссии по "промышленному безвизу", – ред.). После того, она должна оценить все законодательство в сфере технического регулирования стандартов для промышленности, которое мы трансформировали последние десять лет. Далее будет проведена оценка всех органов рыночного надзора, как они работают, как они функционируют, также органы сертификации и аккредитации. То есть это достаточно длительный процесс", – сказала О.Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что работа миссии будет проходить в четыре этапа, и только после них Украина получим рекомендации, которые должна будем выполнить.

"Фактически мы на победном пути, поскольку сейчас мы входим в технические процедуры, с окончанием которых мы будем готовы говорить о подписании. Это не быстрый процесс, но я постараюсь его ускорить", – подчеркнула О.Стефанишина.

В то же время вице-премьер отметила, что будет просить европейскую сторону, несмотря на ограничения, которые связаны с коронавирусом, ускорить начало проведения оценочной миссии, хотя бы в дистанционном формате на этапе работы с нормативной базой.

На уточняющий вопрос, стоит ли ожидать подписания договоров в рамках "промышленного безвиза" в 2021 году, вице премьер заявили, что этого может и не быть.

"Но наибольшей договоренности мы уже достигли. Напомню, что еще три года назад, ни в одном официальном документе Украина-ЕС, кроме экспертной рабочей группы, речи о намерении подписания этого соглашения не было. Чрезвычайными усилиями удалось закрепить в декларации прошлого саммита этот вопрос", – добавила О.Стефанишина.

Как сообщалось, ранее ожидалось, что Украина может заключить с Европейским Союзом Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, так называемый "промышленный безвиз", в начале 2021 года.

Ожидается, что "промышленный безвиз" с Евросоюзом, то есть подписание соглашения АСАА (соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции) значительно упростит экспорт промышленной продукции в ЕС, в частности, производители смогут получать необходимые сертификаты в Украине.

МинПром

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