Убытки Tata Steel из-за пандемии оказались значительнее, чем предполагалось Как сообщает агентство Bloomberg, индийская Tata Steel Ltd. сообщила о более значительных потерях, чем ожидалось, так как цены на сталь упали, и компания ощутила негативное влияние Covid-19.



Согласно данным биржевой отчетности консолидированный чистый убыток составил 4 096 крор рупий в четвертом финансовом квартале по сравнению с прибылью в 2 430,9 крор за аналогичный квартал год назад. Аналитики, отслеживаемые Bloomberg, оценили потери в 91 крор рупий. Компания предоставила единовременный резерв в размере 3141 крор рупий на обесценение внеоборотных активов, что привело к увеличению убытков.



Выручка снизилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 33 769 крор рупий, что соответствует оценкам в 33 774 крор рупий. Операционная прибыль упала на 38%, до 4647 крор. Маржа сократилась до 13,7% с 17,7% ранее.



"Карантин негативно повлиял на объем продаж, структуру и реализацию группы в различных географических регионах, в которых она работает", - говорится в заявлении Tata Steel.



Tata Steel отметила, что продолжает следить за ситуацией и при необходимости предпримет соответствующие шаги для расширения масштабов производства.



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